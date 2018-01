Péssimos serviços via internet pelas operadoras Oi e Claro deixam cliente irritados

Alexandre Lima

As operadoras Oi e Claro que oferecem serviços de internet no estado do Acre, vem sendo bastante criticadas pelos clientes, principalmente no interior como em municípios de Brasiléia e Epitaciolândia.

Sem uma fiscalização pelos órgãos competentes, as quedas são constantes deixando os clientes irritados, alguns pelo fato de até perder prazos para quitação de contas que devem ser feitas vias caixas eletrônicos ou em casa, pelo computador.

A exemplo, audiências e registros de boletins de ocorrências deixaram de ser feitos devido a falta da internet. A falta de respeito com os clientes gera insatisfação com o judiciário, que leva anos para decidir sobre a casos de insatisfação contra as empresas.

Sem uma luz no fim do túnel e sem uma concorrência, o interior sofre com a falta de respeito das empresas, que teimam em enganar oferecendo serviços de péssima qualidade ao consumidor ávido por comunicação mais perto da realidade e oferecida.

