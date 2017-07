Petecão anuncia R$ 3 milhões para investimentos em saúde

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta quinta-feira (06) empenho de R$ 3,159 milhões investimentos na saúde pública de nove municípios acreanos. Os recursos são provenientes de emendas do parlamentar junto ao Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e vão beneficiar os municípios de Bujari, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Tarauacá.

R$ 2,459 milhões serão aplicados em ações e políticas de saúde especificas de cada região. Dessa forma, será possível custear a atenção básica de saúde e iniciativas dos programas Saúde da Família, agentes Comunitários, Saúde Bucal e outros.

Outra parte no valor de R$ 700 mil serão destinados exclusivamente para a aquisição de equipamentos de saúde.

Segundo Sérgio Petecão, a saúde pública é prioridade, uma vez que grande parte da população utiliza o serviço público de Saúde. “Com esses recursos, as prefeituras poderão melhorar a qualidade no atendimento”, afirma o senador.

Confira abaixo a lista de municípios contemplados:

Custeio das atividades de Saúde

Prefeitura Valor da Emenda PM Cruzeiro do Sul R$ 300.000,00 PM Epitaciolândia R$ 300.000,00 PM Manoel Urbano R$ 100.000,00 PM Porto Acre R$ 300.000,00 PM Porto Walter R$ 200.000,00 PM Senador Guiomard R$ 759.768,00 PM Tarauacá R$ 500.000,00 Total R$ 2.459.768,00

Aquisição de Equipamentos de Saúde

Prefeitura Valor da Emenda PM Bujari R$ 200.000,00 PM Plácido de Castro R$ 500.000,00 Total R$ 700.000,00

Comentários