Petecão anuncia R$ 76 milhões para ramais no Acre

​O coordenador da Bancada Federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), comemorou nesta quinta-feira (14) o empenho de verba de mais de R$ 76 milhões de reais destinadas a melhorias de ramais nos 22 municípios acreanos. Os recursos são oriundos de emenda de bancada no Orçamento Geral da União.

O valor total do empenho é de R$ 76.390.966,27, proveniente de emenda junto ao Ministério da Agricultura. As ações previstas no projeto beneficiarão aproximadamente 13 mil famílias com a recuperação de 3.157 Km de estradas vicinais (ramais) dos municípios.

Para Petecão, é importante assegurar melhorias nos ramais garantindo mais condições de segurança e trafegabilidade, facilitando o acesso e garantindo o escoamento das produções locais.

De acordo com o senador, o empenho dos recursos foi uma conquista de toda a bancada que, ao longo do ano, está sempre unida aos anseios da sociedade. “Estamos fazendo um trabalho eficiente em razão da união dos parlamentas. Temos uma característica positiva, uma vez que não levamos para nossas reuniões nenhuma divergência político-partidária. Nos juntamos para trabalhar em prol do Acre”, conclui Petecão.

