Petecão consegue R$ 16 milhões para o Acre em novos empenhos

O senador Sérgio Petecão (PSD) comemorou, nesta segunda-feira (26), o recorde em recursos empenhadas para o Acre com emendas de sua autoria no ano de 2016. Os empenhos do senador chegaram próximos ao teto das liberações por parlamentar e somam mais de R$ 13 milhões destinados para melhorias na infraestrutura, saúde, educação e esporte. Outros R$ 3 milhões, provenientes de recursos extraorçamentários, também foram assegurados por Petecão com articulação junto ao governo federal.

Segundo o parlamentar, o valor total de emendas para 2016 somam mais de R$ 13,3 milhões para cada senador e deputado federal. A base de cálculo das emendas é realizada anualmente, e corresponde a 1,2% da Receita Corrente Líquida (RCL) do ano anterior. Do valor total do recurso, metade deve ser aplicado obrigatoriamente na área de saúde pública.

“Atravessamos um ano difícil. Tivemos mudanças no governo federa com o impeachment e uma séria de medidas austeras tiveram que ser tomadas para contermos a crise. Contudo, fico feliz por termos conseguido atingir praticamente o teto dos empenhos. Espero, ainda, que até o dia 31 de dezembro, consigamos novos recursos para chegamos a 100% das liberações”, comemorou Petecão.

R$ 2,9 milhões para Rio Branco

Ao todo, o município de Rio Branco foi contemplado com mais de R$ 2,9 milhões. Esse recurso será investido na construção de uma feira coberta, construção da Casa da Cultura (o quadrilhodromo) e quadras de grama sintética, além de investimentos em melhorias na saúde com a aquisição de material para os postos saúde.

Petecão destacou o recurso destinado à Secretaria de Saúde do Acre para a aquisição de um equipamento de última geração que permitirá o diagnóstico de pacientes portadores de hepatites através da fibrose do fígado. Com o equipamento, o procedimento é realizado de maneira simples e não invasiva, sendo uma opção à tradicional biópsia.

R$ 1,475 milhões estão garantidos para construção de outras três quadras de grama sintéticas localizadas nos bairros Tucumã, Belo Jardim e Castelo Branco. R$ 351 mil foram garantidos ainda para a construção da feira coberta, no Bairro Manoel Julião.

Confira como o senador destinou recursos para o Acre em 2016

