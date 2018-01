Petecão convoca bancada para reunião conjunta em Rio Branco que discutirá recurso para ramais

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), convocou reunião conjunta entre parlamentares federais acreanos, prefeitos, Associação de Municípios do Acre (AMAC), Caixa Econômica Federal, Ministério da Agricultura e Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (DERACRE), para discutirem a aplicação dos recursos e serviços para a manutenção dos ramais no interior do Estado. A reunião acontecerá nesta quinta-feira (04), às 17 horas, no auditório da AMAC, em Rio Branco.

Os recursos em discussão são provenientes de emenda da bancada, em 2017, que somam R$ 94,5 milhões, na qual o valor já foi empenhado pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.

De acordo alguns prefeitos e a equipe do DERACRE, já está sendo realizada visitas aos municípios para o levantamento dos ramais que serão intercedidos, bem como as necessidades de cada um. “Recebi ligações de alguns prefeitos reclamando dos serviços que serão executados” – informou Petecão, esclarecendo a importância da reunião com todos os envolvidos no projeto.

4.085 km de ramais acreanos serão beneficiados com os recursos da emenda, na qual o custo da operação será de aproximadamente R$ 22 mil por quilômetro.

Segundo Petecão, a reunião conjunta terá o objetivo de sanar todas as dúvidas com relação aos serviços que serão executados, bem como as etapas do processo de licitação e cronogramas de execução das obras. “Embora tenhamos convocado a reunião de última hora, esperamos a presença da bancada, prefeitos e de responsáveis pelos órgãos envolvidos”.

