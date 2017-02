Petecão convoca reunião de bancada para definir aplicação de R$ 70 milhões na segurança pública do Acre

Um dia após aos ataques violentos a ônibus do sistema de transporte coletivo de Rio Branco, o senador Sérgio Petecão (PSD), atual coordenador da bancada federal acreana no Congresso Nacional, convocou reunião com secretário nacional de segurança pública, do Ministério da Justiça, Celso Perioli, nesta quarta-feira (15), para discutir a aplicação do recurso de R$ 70 milhões na segurança pública do estado.

Petecão ressaltou que o investimento é proveniente de emenda impositiva da bancada, e será aplicada na reestruturação da força policial acreana. “O investimento represente um importante apoio para as polícias do estado. Infelizmente, todo o país sabe que o Acre serve como porta de entrada da droga que inunda também outros estados, pois fazemos fronteira com os dois países que mais produzem drogas no mundo: a Bolívia e o Peru”.

O senador pediu que as ações de segurança sejam colocadas em prática o quanto antes para se evitar uma situação ainda pior. Segundo ele, o país vive um caos na violência, e no Acre não é diferente. “Sofremos com uma assustadora falta de segurança, e precisamos de uma solução imediata. Não dá para discutir a aplicação do recurso sem garantir celeridade ao processo. Em se tratando da segurança da população, precisamos agir agora”, afirmou.

Celso Perioli disse que o Plano Nacional de Segurança Pública está sendo estruturado a medida em que os representantes do estado e as forças policiais são ouvidas. Ele destacou que o trabalho será realizado em conjuntos e que o governo federal tem total interesse em agilizar o processo como forma de reforçar a segurança em todo o país.

O secretário afirmou ainda que a força nacional de segurança está sendo ampliada exatamente para o combate na fronteira, o que deve beneficiar diretamente os municípios acreanos. Segundo ele, a segurança na fronteira é um dos principais eixos de atuação do Plano Nacional de Segurança Pública.

