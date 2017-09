Petecão convoca reunião de Bancada que vai debater a destinação de recursos ao Acre em 2018

O coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD-AC), convocou para a primeira semana de outubro reunião com deputados e senadores acreanos em Brasília para debaterem a destinação das emendas de bancada para 2018. A reunião será realizada no dia 4 de outubro, às 15h, na liderança do PSD, no Senado Federal.

A bancada do Acre poderá apresentar até 15 propostas de emendas ao Orçamento da União de 2018, sendo que duas das iniciativas são de carácter impositivo (quando o governo é obrigado a executar obras ou projetos nos municípios indicados pelos parlamentares).

“Na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, apresentamos duas emendas impositivas para recuperação e manutenção da BR-364 e para investimentos na educação superior no Estado. Temos agora que definir o destino do restante das emendas”, explica Sérgio Petecão.

Segundo o senador, o prazo para apresentação das emendas vai do dia primeiro a 20 de outubro. Com isso, a reunião da bancada coincidirá com a vinda a Brasília de autoridades estaduais e representantes de entidades acreanas para apresentarem propostas às emendas.

“É de praxe a vinda dos prefeitos a Brasília, no mês de outubro, para solicitarem emendas individuais aos deputados e senadores. Como a reunião acontecerá no período em que eles estarão em Brasília, todos serão muito bem-vindos à nossa reunião”, afirma Petecão.

Quanto às sugestões às emendas de Bancada, Petecão alerta para a necessidade que sejam encaminhadas antecipadamente ao seu gabinete. “Como o frio é grande e o cobertor é curto, sugeri que todas as demandas sejam encaminhadas ao meu gabinete para serem pautadas e discutidas democraticamente na reunião”, conclui o parlamentar.

