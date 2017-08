Petecão cumpre agenda nos municípios do Juruá e almoça com lideranças da oposição

Petecão participa nesta terça-feira (15) do novenário em homenagem à padroeira do município

WILIANDRO DERZE

O senador Sérgio Petecão acompanhado do deputado Jairo Carvalho, ambos do PSD, vêm cumprindo agenda na região do Juruá com visitas no domingo (13) no município de Mâncio Lima e nesta segunda-feira (14) no município de Cruzeiro do Sul.

Acompanhando do prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (PMDB), e do senador Gladson Cameli (PP), Petecão fez uma visita ao mercado do município e aproveitou para almoçar com as lideranças de oposição.

Em conversa com o prefeito Ilderlei, Petecão destacou as emendas que vem conseguindo liberar para Cruzeiro do Sul e as tantas outras que no mandato do ex-prefeito Vagner Sales conseguiu locar para o município, nas áreas da agricultura, saúde, infraestrutura e esporte.

“Cruzeiro é nossa segunda maior cidade do Estado e tenho o maior carinho com essa população maravilhosa, por isso, dedico-me a sempre encaminhar emendas parlamentares e buscar liberar recursos juro aos ministérios. Tenho certeza que o Ilderlei sempre poderá contar com nosso mandato para a melhoria de Cruzeiro do Sul”, destacou o senador.

O deputado Jairo Carvalho disse que se sente orgulhoso em andar ao lado de Petecão e ver as pessoas agradecendo e elogiando seu trabalho de garantir o apoio aos municípios. “Essas emendas do Petecão são essenciais para ajudar as comunidades do interior do nosso Estado, já que as prefeituras não têm as condições financeiras que realmente garantam investimentos essenciais à população”, lembrou Jairo.

O senador Petecão participa nesta terça-feira (15) do novenário em homenagem à padroeira do município. Depois do evento, o parlamentar segue direto para a capital federal para os trabalhos parlamentares no Senado Federal.

