Petecão é eleito vice-presidente da CPI do BNDES

Brasília – Eleito vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga supostas irregularidades em empréstimos concedidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o senador Sérgio Petecão (PSD) disse que espera dar uma resposta ao povo brasileiro sobre os escândalos de corrupção envolvendo a instituição.

A comissão parlamentar será composta por 13 senadores titulares e sete suplentes que deverão ser indicados pelos líderes partidários. Segundo o requerimento, a CPI terá prazo de 180 dias para apresentar um relatório final. O período pode ser prorrogado.

“Vamos investigar todas as irregularidades nos empréstimos concedidos pelo banco no âmbito do programa de internacionalização das empresas nacionais, em especial a linha de financiamento específica à internacionalização de empresas”, diz o senador.

