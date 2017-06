Petecão empenha R$ 1 milhão para Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia

O senador Sergio Petecão (PSD-AC) comemorou, nesta quinta-feira (29), o empenho de verba no valor de R$ 1 milhão que serão investidas nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Epitaciolândia. Os recursos são provenientes de emenda do parlamentar no Orçamento da União de 2016, junto ao programa Calha Norte, do Ministério da Defesa.

Em Assis Brasil, foram empenhados R$ 400 mil para a aquisição de uma mini carregadeira equipada com vassoura hidráulica, de trator agrícola com distribuidor de calcário, carreta agrícola e grade de arar. De acordo com o vice-prefeito, Zé do Posto (PSD), os maquinários serão utilizados na conservação da cidade e auxílio ao produtor rural.

Já em Brasiléia, foi empenho R$ 200 mil para a aquisição de uma camionete tipo pick-up e uma motocicleta para atendimento aos programas sociais da prefeitura.

Epitaciolândia receberá R$ 400 mil para a ampliação da Escola de Ensino Fundamental Presidente Castelo Branco, localizada no km 20, da BR 317. A reforma atende uma reivindicação da população, encaminhada através do diretório municipal do PSD. Segundo informações do vereador, professor Alcione (PSD), a ampliação da escola era um anseio da comunidade do km 20. O recurso possibilitará um maior número de vagas e melhores condições de trabalho aos professores e funcionários. “Com espaços mais adequados, ganharemos qualidade na Educação. É importante voltarmos as atenções às escolas e fornecer mais a qualidade no ensino”, disse o vereador.

Sérgio Petecão destaca que os recursos das emendas são “extremamente importantes aos municípios”, uma vez que esta é a principal forma de os parlamentares investirem diretamente nas necessidades de cada município.

