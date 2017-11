Petecão garante emenda para aquisição de trator de esteira para Brasileia

O senador Sérgio Petecão (PSD) garantiu, nesta quarta-feira (29), o pagamento de convênio no valor de R$ 500 mil para o município de Brasileia. O recurso é oriundo de emenda do parlamentar ao Orçamento Geral da União, de 2016, junto ao Programa Calha Norte, no Ministério da Defesa, e será utilizado para a aquisição de um trator de esteira para o município de Brasileia.

O maquinário ajudará diretamente na recuperação de ramais mantendo-os em boas condições de trafegabilidade e consequentemente gerando mais segurança e melhoria na escoação da produção rural local. “Vai ser uma aquisição importante, sobretudo, para os pequenos produtores que dependem das boas condições dos ramais”, destacou Petecão.

Independentemente da sigla partidária à frente dos munícios, Sérgio Petecão mantém boa relação com todas as prefeitura dos municípios acreanos e trabalha para levar recursos aos cidadãos. “Tenho bom relacionamento com os prefeitos de todos os municípios ao qual procuro sempre contribuir com meu mandato. Os benefícios à população não podem ter cor ou bandeira partidária”, afirma Petecão.

