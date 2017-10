Petecão garante novos equipamentos para Quinari e Marechal Taumaturgo

O senador Sérgio Petecão (PSD) garantiu nesta segunda-feira (30) o pagamento de três convênios no valor de R$ 712 mil em benefício dos municípios de Senador Guiomard e Marechal Thaumaturgo. Os recursos foram destinados por Petecão para a aquisição de novos maquinários e veículos aos municípios.

A divisão dos R$ 712 mil entre os municípios será da seguinte forma: R$ 462 mil serão investidos pela Prefeitura de Senador Guiomard para a aquisição de dois veículos tipo pick-up e uma mini carregadeira equipada com rolo compressor, perfuratriz e vassoura mecânica, auxiliando na manutenção e limpeza da cidade; e a outra parte, no valor de R$ 250 mil, será destinada à Prefeitura de Marechal Thaumaturgo para a aquisição também de mini carregadeira equipada.

Segundo Sérgio Petecão, é enorme o benefício da mini carregadeira para os municípios em razão da versatilidade do equipamento, que podem ser adaptados a dezenas de outros acessórios para a realização de tarefas diferenciadas, como o uso de caçamba, vassoura rotativa, perfuratriz, rolo compressor, garra agrícola, valadoura, arado e outros.

“Além de resistentes, os equipamentos são compactos. Serão úteis às Prefeituras em inúmeras tarefas tanto na cidade como na zona rural, com a vantagem de ser facilmente transportada por um custo baixíssimo”, explicou Sér­gio Petecão.

Mini carregadeiras em outros municípios

Levar as minicarregadeiras a todos os municípios é mais um dos projetos que o senador Sérgio Petecão tem para o desenvolvimento do Acre. Já contam com os equipamentos os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia, Jordão e Porto Walter; e serão contemplados nos próximos meses Assis Brasil, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Porto Acre e Rodrigues Alves.

