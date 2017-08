Petecão garante pagamento de mais de R$ 3 milhões para saúde nos municípios acreanos

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou, nesta segunda-feira (28), o pagamento de R$ 3.549.683,00 com o qual serão realizados investimentos na saúde pública de 10 municípios acreanos. Os recursos são provenientes de emendas do parlamentares junto ao Fundo Nacional de Saúde (Funasa), do Ministério da Saúde, e beneficiarão Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

O recurso será aplicada em ações e políticas de saúde especificas em cada região. Dessa forma, será possível custear a atenção básica de saúde e iniciativas dos programas Saúde da Família, Agentes Comunitários, Saúde Bucal, entre outros.

Segundo o senador Sérgio Petecão, a saúde pública deve ser tratada como prioridade, uma vez que a grande parte da população utiliza o Serviço Público de Saúde: “Com esses recursos, as prefeituras poderão custear ações de saúde com a compra material de consumo e outras necessidades, melhorando cada vez mais a qualidade no atendimento do SUS”, afirma o senador.

Confira a relação dos municípios beneficiados e respectivos valores:

Cruzeiro do Sul – R$ 300.000,00

Epitaciolândia – R$ 300.000,00

Manoel Urbano – R$ 100.000,00

Porto Acre – R$ 300.000,00

Porto Walter – R$ 87.005,00

Rodrigues Alves – R$ 500.000,00

Sena Madureira – R$ 500.000,00

Senador Guiomard – R$ 759.768,00

Tarauacá – R$ 500.000,00

Xapuri – R$ 202.910,00

