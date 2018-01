Petecão garante pagamento de R$ 400 mil para recapeamento em Brasileia

O senador Sérgio Petecão anunciou, nesta terça-feira (02), o pagamento de parcela no valor de R$ 400 mil de emenda de R$ 800 mil destinada no Orçamento da União de 2015 para recapear e construir passeio público na Rua Maria Anunciação Paula Moreira, em Brasiléia. De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Brasiléia, o processo licitatório foi concluído e aguarda-se a assinatura da ordem de serviço.



Sérgio Petecão ressalta que o recapeamento da Rua Maria Anunciação Paula Moreira é mais um compromisso assumido com a população de Brasileia. “Essa é mais uma das inúmeras demandas que recebo durante minhas visitas ao município. Procuro destinar emendas para todas as áreas, como infraestrutura, saúde e educação aos municípios acreanos, independentemente de cor partidária”, afirma.

Recentemente, Sérgio Petecão anunciou o empenho de verba provinda de recurso extra orçamentário para o município de Brasileia no valor de R$ 700 mil, que serão investidos na aquisição de 1 caminhão basculante, 1 veículo tipo pick-up e na ampliação do Centro de Convivência do Idoso Andrelino Avelino da Silva. “Finalizamos 2017 destinando a Brasileia mais R$ 700 mil com recurso extra orçamentário conquistados com muito trabalho”. Além disso, Sérgio Petecão assegurou ainda o pagamento de outros R$ 600 mil para a aquisição de trator de esteira e um veículo utilitário.

