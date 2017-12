Petecão garante pagamento para reforma do espaço cultural Casa Branca, em Xapuri

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta terça-feira (26) o pagamento da segunda parcela no valor de R$ 146 mil do contrato destinado à recuperação do Museu Casa Branca, no município de Xapuri. A obra prevê a recuperação do prédio histórico e praças no entorno do local, além de adaptações estrutural do local para atender melhor o cidadão portador de necessidades especiais. No total, as melhorias no Museu estão sendo realizadas através de emenda do senador Petecão, no valor de R$ 495 mil do Orçamento da União de em 2013 em parceria com o Ministério do Turismo.

De acordo com o sistema de gerenciamento de obras, da Caixa Econômica Federal, a obra se encontra com 63,01% já executada e “com mais este aporte que conseguimos liberar hoje será possível executar 80% da obra, o restante dos recursos sairá tão logo a prefeitura atinja esse percentual”, explicou o senador.

Para o parlamentar, a recuperação do centro cultural Casa Branca simboliza um ato de valorização da cultura do estado, resgatando a história e a cultura do município de Xapuri. “Estamos resgatando o turismo, cultivando a nossa história – que remete a revolução acreana – e atraindo outras apresentações culturais para a região”, disse Petecão.

O centro cultural Casa Branca é um prédio histórico da revolução acreana, construído na primeira década do século XX. Passou a ser utilizado como Centro Cultural, oferecendo exposições de objetos históricos da revolução, espaço para cursos, capacitações, palestras e demais apresentações.

Comentários