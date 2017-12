Petecão garante R$ 3 milhões para Estação de Tratamento de Água em municípios do Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD) anunciou nesta quinta-feira (28) o pagamento de R$ 3,244 milhões destinados a construção da Estação de Tratamento de Água (ETA) nos municípios de Feijó, Manoel Urbano e Porto Acre. Os contratos foram firmados entre a FUNASA e o governo estadual.

Parte do recurso no valor de R$ 2,180 milhões foram pagos para atender a primeira parcela do contrato da ETA de Porto Acre, cuja obra se encontra adiantada. O restante, nos valores de R$ 426 mil, e R$ 638 mil, serão respectivamente utilizados para as estações de Manoel Urbano e Feijó.

Segundo Sérgio Petecão, a gestão política para o pagamento foi feita junto ao Presidente da Funasa, Rodrigo Dias, a pedido do superintendente regional, Ronaldo Craveiro. “Visitei as obras com o superintendente que me alertou sobre a necessidade de apoio político para o pagamento dos recursos”, explica Petecão.

As obras estão a cargo do Governo Estadual, e os convênios foram pactuadas em 2012 no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), da FUNASA. Quando concluídas, garantirão maior disponibilidade e qualidade de água potável aos municípios. “Sempre procurei pautar meu mandato em benefício da população. Indiferente de bandeira partidária, tenho um bom relacionamento com o governador e sei que todo apoio à população é bem-vindo” – conclui Petecão.

