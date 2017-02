Petecão se reúne com o PSDB para aproximar partidos: “Queremos afinar a viola e organizar o time”

“Tratamos das pretensões de cada partido em termos de candidaturas. Foi uma reunião de cordialidade”, afirmou Petecã

RÉGIS PAIVA

O PSD do senador Sérgio Petecão e membros da presidência do PSDB estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (6) representando um importante passo para aproximar ainda mais as duas legendas com vistas à eleição de 2018. Os partidos estiveram coligados em algumas candidaturas a prefeito e foram adversários em outras. Além disso, pequenos problemas nos municípios podem resultar em fissuras para futuras coligações estaduais.

O senador Sérgio Petecão destacou ser esta uma primeira reunião entre os dois partidos, com a presença de deputados, vereadores e os dirigentes dos dois partidos para afinar as ações entre as agremiações. “Temos problemas em alguns municípios para começar a montar as estratégias para 2018, situações a serem contornadas. Tratamos também das pretensões de cada partido em termos de candidaturas. Foi uma reunião de cordialidade”, afirmou Petecão.

Segundo o senador, o encontro é uma demonstração de um partido querer “ficar perto do outro, tipo um começo de namoro”. O parlamentar relatou que em Assis Brasil o PSDB tem o prefeito e PSD, repetindo-se em Plácido de Castro.

“Queremos afinar a viola e organizar o time. Na reunião surgiu uma ideia, pois o PSDB já estava em conversa com o DEM e eles sugeriram acrescentar o DEM. Com os outros partidos [PMDB e PP] não tem nada marcado, pois não fomos convidados por eles”, comentou Petecão.

