Petecão se reúne com presidente dos Correios e pede agência e Banco Postal no Acre

O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu, nesta terça-feira (7), com o presidente dos Correios, Guilherme Campos, para tratar da abertura de uma nova agência no Quinari e de um Banco Postal no Bairro Estação Experimental. A reunião contou com a participação do senador goiano Wilder Moraes (PP), do deputado federal acreano, Moisés Diniz (PCdoB), do prefeito de Quinari, André Maia (PSD) e do vice-presidente corporativo dos Correios, Eugênio Montenegro.

O senador apontou para a importância da abertura de um Banco Postal no Bairro Estação Experimental, mesmo local onde funcionava uma agência do Banco do Brasil, fechada recentemente. O Banco Postal é uma alternativa que visa suprir a falta do Banco do Brasil na região, uma vez que será possível realizar pagamento, empréstimos e demais movimentações financeiras na agência.

Segundo ele, o local é repleto de comércio e residências e irá suprir a região com mais opção de serviços bancários. “A região também é caminho para universidades e, a outra agência mais próxima, está localizada seis quilômetros mais distante, do outro lado da cidade”, disse.

Outro assunto tratado pelo parlamentar foi a criação de uma central de serviços públicos no município de Senador Guiomard. De acordo com o prefeito André Maia, a prefeitura possui um espaço amplo e pretende acomodar diversos serviços públicos em um só lugar, como: serviços postais e bancários, atendimento ao INSS, Detran, entre outros. “É uma forma de poupar o tempo do cidadão”, disse Petecão.

O presidente dos Correios afirmou que as iniciativas, além de viáveis, serão importante para a empresa, uma vez que representa melhoria nas instalações das agências e proporciona mais comodidade ao usuário.

