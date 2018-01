Petista acreana que fez campanha contra PM pode ser uma das participantes do BBB 18

A militante petista Gleiciane Damasceno, 22 anos, pode ser umas das integrantes do Big Brother Brasil 2018, reality show produzido pela Rede Globo de Televisão. Gleici é a mesma estudante que em janeiro do ano passado fez campanha nas redes sociais contra a Polícia Militar do Acre (PM/AC), após se envolver numa confusão em frente à Biblioteca Pública no Centro de Rio Branco. Na época, ela disse ter sido agredida por policiais.

Até a tarde desta quinta-feira (18), haviam sido divulgados oficialmente pela TV Globo apenas dois nomes, mas imagens que vazaram na internet mostram a acreana como sendo a terceira a integrar o grupo escolhido para entrar na casa.

Além de ser feminista, por ser filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), Gleici é uma defensora nata do ex-presidente Lula, alvo de processos por corrupção, lavagem de dinheiro e tantos outros. Ela faz parte da ala radical do Partido dos Trabalhadores no Acre.

Da Folha do Acre

Comentários