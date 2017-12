Petrobrás anuncia novo reajuste no gás de cozinha e botija pode ultrapassar R$81 em Rio Branco

O aumento não se aplica ao preço do gás destinado a uso industrial e comercial

De acordo com a tabela de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a botija de 13 kg de gás de cozinha custa em média aproximadamente R$ 75 na capital e 110 em Santa Rosa do Purus, atualmente.

No entanto, a Petrobras anunciou à notícias nada animadoras para os utilitários do produto. O preço em média do gás de cozinha sofrerá um reajuste de preço e ficaram 8,9% mais caro a partir de amanhã. Se repassado integralmente ao consumidor, na Capital o novo valor pode chegar à R$81,67. No interior, onde o reajuste pode pesar ainda mais no bolso.

Desde de junho deste ano a estatal revisa e reajusta o preço do produto mensalmente, fazendo com que ele já tenha passado por seis aumentos e uma redução. O reajuste foi motivado principalmente devido à alta das cotações do produto nos mercados internacionais, segundo nota enviada pela estatal.

A empresa frisou que reflexos no preço final ao consumidor vão depender de repasses feitos especialmente por distribuidoras e revendedores. O aumento não se aplica ao preço do gás destinado a uso industrial e comercial.

O aumento se deve principalmente à alta das cotações do produto nos mercados internacionais, que acompanha a alta do Brent, (petróleo cru), que indica a origem do óleo e o mercado onde ele é negociado, segundo a Petrobras.

O percentual anunciado de reajuste leva em contra preços praticados sem incidência de tributos. Se for integralmente repassado ao consumidor, a Petrobras estima que o preço do botijão de gás de cozinha de 13 kg deve subir, em média, 4%, ou cerca de R$ 2,53 por botijão, isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos.

Em nota, o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo (Sindigás) afirma que o reajuste anunciado pela Petrobras ainda deixa o preço dos botijões de cozinha de 13kg cerca de 1,3% abaixo do preço de paridade internacional

