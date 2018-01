Petrobras anuncia segundo reajuste do ano e acreanos podem ter gasolina mais barata na próxima semana

O valor pago pela gasolina deve recuar 1,4%, enquanto o diesel terá seu preço diminuído em 1,9%

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (4), o segundo reajuste de preço realizado nas refinarias de todo país. O valor pago pela gasolina deve recuar 1,4%, enquanto o diesel terá seu preço diminuído em 1,9%.

Os reajustes frequentes fazem parte do planejamento da empresa na tentativa de criar uma convergência maior com a realidade e reações do mercado internacional de combustíveis.

Com a medida, essa é a segunda vez que a empresa anuncia a queda no preço da gasolina, já que na última quarta-feira (3) o valor do combustível já havia caído em 0,1%. O verdadeiro impacto nas bombas de gasolina e no preço pago pelo consumidor final pode começar a ser percebido já a partir da próxima semana, quando os empresários devem refazer o cálculo da margem de lucro e decidir novos valores para venda dos combustíveis.

