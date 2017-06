PF apreende 45 quilos de cocaína na fronteira do Acre

Em trabalho de investigação deflagrado nesta quarta-feira, 31, a Delegacia de Polícia Federal, localizada na cidade de Epitaciolândia, apreendeu 45 quilos de cocaína no quilômetro 59 da BR 317 (Estrada do Pacífico), sentido Assis Brasil e prendeu em flagrante um dos suspeitos de transportar a droga.

Segundo foi informado, os suspeitos já estavam sendo acompanhados a semanas pela PF, por meio de vigilâncias e outros recursos investigativos. Ao serem abordados pela equipe, ainda houve tentativa de fuga e com a captura de um dos investigados mais de 40kg de cloridrato de cocaína na forma pura foram apreendidos.

Ainda existem foragidos procurados. Ao todo, foram mobilizados mais de cinco equipes policiais no acompanhamento e perseguição do bando e na captura do suspeito e do entorpecente.

