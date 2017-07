PF apreende 96 quilos de droga, pistola 9mm e munições em Cruzeiro do Sul

A Polícia Federal, realizou na noite desta segunda-feira (17/07) a apreensão de uma pistola marca “Beretta”, de calibre restrito (9mm), com quarenta munições não deflagradas, 36 quilos de pasta base de cocaína e 60 quilos de maconha em Cruzeiro do Sul/AC.

A equipe policial realizou a abordagem de um táxi na Avenida Mâncio Lima, no centro da cidade, tripulado por quatro pessoas, três brasileiros e um peruano. O material entorpecente estava acondicionado no porta-malas do automóvel em sacos de farinha já a arma de fogo de calibre restrito estava na posse de um dos indivíduos.

Os quatro indivíduos foram conduzidos, junto com o veículo apreendido, para a Delegacia de Polícia Federal para lavratura do auto de prisão em flagrante.

Dois dos suspeitos já tinham antecedentes criminais, sendo que um deles possuía 5 passagens na polícia por delitos relacionados ao tráfico de drogas, tendo sido absolvido em uma delas. O outro, por sua vez, já tinha sido preso por tentativa de roubo, crimes de falsidade e simulação de autoridade para celebração de casamento.

Todos serão conduzidos ao presídio onde ficarão à disposição da justiça.

