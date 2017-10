PF apreende veículos de luxo, carreta, aeronave, dinheiro e 7 pessoas são detidas

Durante a Operação Fortress, deflagrada pela Polícia Federal em Rondônia e no Mato Grosso, Goiás, Acre, Amazonas, Ceará e no Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira (18) foram apreendidos 22 veículos, 2 carretas, 1 barco, 1 jet ski, 1 motocicleta e R$ 200 mil, em Porto Velho. Na ação, sete pessoas foram presas e houve o bloqueio judicial de contas bancárias de 40 envolvidos e o fechamento de 8 empresas usadas para a lavagem do capital ilícito.

As informações foram repassadas pela Polícia Federal durante coletiva de imprensa. Segundo a PF, a quadrilha atuava no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em alguns estados do país. As investigações tiveram início há cerca de cinco meses, depois de apreensões, onde ficaram comprovado que o entorpecente era enviado de Rondônia para Fortaleza/CE.

Ainda segundo a PF, a organização criminosa inicialmente fazia o transporte da droga por rodovias, saindo de Porto Velho. Após o aumento do lucro, o bando passou a enviar o carregamento de droga através de aeronaves particulares compradas com o dinheiro do tráfico. Um dos aviões foi interceptado e apreendido quando pousava no Mato Grosso, fato ocorrido cerca de dois meses atrás.

Foi apurado também que os chefes da quadrilha são todos de Porto Velho. Eles mantinham forte transação com comparsas em Fortaleza, que de lá distribuíam para os demais estados.

Foram expedidos 20 mandados de prisão preventiva, seis mandados de prisão temporária, 16 de condução coercitivas, 35 mandados buscas e apreensões nos Estados de Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Acre, Amazonas, Ceará e no Distrito Federal. Alguns mandados ainda estão sendo cumpridos.

Com informações Acreaovivo

