PF deflagra Operação ‘Asfixia’ contra licitações da saúde e Fundação Hospitalar do Acre

A Polícia Federal em regime de Força-Tarefa com a CGU/AC deflagrou, nesta quarta-feira (25), no Acre, a Operação ASFIXIA, (25). A ação tem como objetivo desarticular esquema de fraudes e irregularidades envolvendo licitações e contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e pela Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), com recursos federais.

Dentre os crimes investigados, estão a adulteração de cilindros de oxigênio, mediante transvase (quando o produto é transferido para outros cilindros em quantidade menor), sobrepreço em contratos, favorecimento às empresas suspeitas e deficiência nos controles de entrega dos cilindros contratados. Há ainda suspeita de um esquema de pagamento de propina envolvendo servidores estaduais. Até o momento, o prejuízo total identificado ao Erário é da ordem de R$ 1.573.301,195.

Estão sendo cumpridos 01 de prisão temporária, 04 de prisão preventiva, 06 mandados de busca e apreensão, 13 de condução coercitiva e afastamento das funções públicas de 02 servidores e bloqueio de valores até o limite de R$ 1.573.301,95. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Rio Branco/AC, Campo Grande/MS e também no Ceará, com a participação de cerca de 55 policiais federais e de 06 auditores da CGU.

Comentários