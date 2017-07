PF deflagra operação no Acre para desarticular organização do tráfico

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (04/07/2016), a Operação ATENAS com o objetivo de desarticular uma organização criminosa brasileira especializada no tráfico internacional de drogas com atuação na Bolívia e Peru, bem como nos estados brasileiros do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.

Estão sendo realizadas oitivas e cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão nas cidades de Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Aracajú/SE, Belém/PA e Cruzeiro do Sul/AC. Estão sendo realizadas 10 oitivas de investigados e os policiais federais estão cumprindo quatro mandados judiciais, sendo três de prisão e um de busca e apreensão. Para o cumprimento das diligências estão sendo empregados aproximadamente 60 Policiais Federais.

A organização criminosa era composta por traficantes com antecedentes por tráfico de drogas e delitos conexos, era bem estruturada, com divisão de tarefas definidas e uma intensa movimentação financeira. Integrando o grupo criminoso havia um empresário e uma empresária, responsáveis por financiar a compra da droga nos países vizinhos e prover toda a logística de transporte para outros estados brasileiros. O empresário alternava sua residência entre os estados de Minas Gerais e Sergipe. A empresária tinha residência no estado do Acre, mas passava a maior parte do tempo na Bolívia e Peru negociando com os fornecedores de droga.

Além de droga, o grupo aproveitava a estrutura logística disponível e também adquiria armas no Peru para serem utilizadas na segurança do transporte da droga.

A organização criminosa foi acompanhada por um ano e foram realizados dois flagrantes, um na cidade de Poxoréu/MT, onde foi apreendida uma aeronave transportando 326 quilos de COCAÍNA e outro no Rio Juruá, próximo ao município acreano de Porto Walter, onde foi apreendida uma pequena embarcação transportando 276 quilos de COCAÍNA, um Fuzil de procedência romena e uma espingarda de fabricação nacional. Ao todo, a operação retirou de circulação aproximadamente 600 quilos de COCAÍNA. Se chegasse aos grandes centros do país, essa droga estaria avaliada em aproximadamente 12 milhões de reais.

Por ocasião dos flagrantes, foram presos seis membros da organização criminosa, dentre eles, um piloto boliviano e um piloto espanhol. Hoje estão sendo cumpridos os mandados de prisão dos dois empresários e de mais um membro que tinha a função de recrutar pilotos de aeronave para trabalhar no transporte da droga.

Uma das características que demonstram a sofisticação da organização criminosa em questão era a utilização do transporte aéreo realizado por pequenos aviões. O grupo chegou a arrendar uma fazenda e construir a sua própria de pista de pouso no município de Poxoréu/MT.

O grupo criminoso objetivava montar uma estrutura que permitisse o transporte de aproximadamente uma tonelada de COCAÍNA por mês. Tal intento só não se concretizou em virtude das prisões de pessoas e apreensões de drogas realizadas no decorrer da operação, o que atingiu a estrutura organizacional e financeira do grupo.

A Justiça autorizou o bloqueio dos bens e valores dos criminosos visando a completa desarticulação financeira da organização.

A investigação recebeu esta denominação em referência a uma agência de viagem que pertencia à empresária acreana por ocasião do início da Operação (Atenas Turismo).

Os envolvidos responderão na medida de suas responsabilidades pelos crimes de: tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e tráfico internacional de armas de fogo.

