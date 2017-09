Pick-up capota com 14 pessoas em Brasiléia e todos escapam ilesos

A imprudência e a irresponsabilidade de dirigir alcoolizado por pouco não termina em tragédia na tarde deste sábado (02), na Rui Lino, uma das principais da cidade de Brasiléia.

De acordo com testemunhas, a caminhonete de placa boliviana que transportava aproximadamente 14 pessoas, entra elas menores de idade, sendo que aproximadamente 10 estava na carroceria e 4 dentro da boleia do veículo.

A pick-up ia rumo a ponte José Augusto, que liga os municípios Brasileia e Epitaciolândia, quando bateu num canteiro da rotatória próximo a um posto de combustível e capotou ficando com as quatro rodas para o alto.

Foi levantado que as vítimas e a motorista do caminhonete boliviana que teriam consumindo pelo menos duas grades de cervejas.

Maioria fugiram do local do acidente tomando rumo ignorado. uma testemunha afirmou que uma das vítimas que estava no local seria uma das principais testemunhas mas, não quis falar.

Apenas uma menor de 17 anos deu entrada no hospital de clínicas Raimundo Chaar acompanhado por um homem boliviano com escoriações que também estava no veículo.

A Polícia Militar esteve no local junto com os agentes de trânsito.

O carro será removido pelo um guincho para o pátio da 6° Ciretran em Brasiléia.

Por Fernando Oliveira.