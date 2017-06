Pick-up que saiu de Brasiléia é detida com mais de 56kg de cocaína pela PRF

Alexandre Lima, com Assessoria

Uma pick-up modelo Ford Ranger foi parada por agentes da PRF para averiguação de rotina dentro dos limites do município de Senador Guiomard neste domingo, dia 4, por volta das 10h00, sentido Capital, conduzida por um homem que não teve seu nome divulgado.

Segundo foi informado, durante conversa de rotina, disse que estava vindo de Brasiléia, porém demonstrava sinais de nervosismo e respostas desconexas acerca de sua viagem, o que fez com que os agentes desconfiassem do nervosismo por parte do motorista.

Foi quando realizaram uma busca minuciosa em diversas partes do veículo, momento em que, ocultos dentro da carroceria, foram encontrados 56 pacotes contendo uma substância branca que, após submetida à narcoteste preliminar, reagiu positivamente para cloridrato de cocaína.

A partir do flagrante delito, foi dada voz de prisão ao condutor e a ocorrência foi encaminhada à sede da Polícia Federal na capital acreana, Rio Branco, para as providências legais cabíveis.

Após a pesagem do entorpecente, foi obtido o valor aproximado de 56.300g. Esta seria a maior apreensão no ano de 2017 de cocaína, por parte da PRF na região do Alto Acre, onde os traficantes usam a BR 317, que liga o Brasil através do Acre, com os maiores produtores da droga que é a Bolívia e o Peru.

