Piloto acreano morre em queda de avião agrícola no Amazonas

Um avião agrícola caiu em um pasto de uma fazenda em Boca do Acre, no Sul do Amazonas, no final da tarde desta sexta-feira, 17.

O piloto da aeronave identificado pelo nome de Pedro era acreano, mas residia no Mato-Grosso.

As informações sobre a causa do acidente, as condições de trabalho do piloto não foram revelados pela gerência da Fazenda Lopes, propriedade de um pecuarista famoso em Boca do Acre.

O que se sabe é que o piloto se preparava para o trabalho de pulverização de uma área na fazenda. Apenas ele estava na aeronave Ipanema.

Fonte: ac24horas.com

Comentários