Pistola de agente é encontrada em posse de presidiários que seriam do Comando Vermelho

A assessoria confirmou que a arma apreendida está registrada no nome de um agente penitenciário

ALAMARA BARROS

Durante uma revista realizada pela Polícia Militar do Acre (PMAC) que começou ao meio-dia desta terça-feira (10), na unidade prisional Francisco D’Oliveira Conde, foi encontrada uma pistola 380 no pavilhão A, onde estariam separados os presos ligados à facção criminosa do Comando Vermelho (CV).

A assessoria confirmou que a arma apreendida está registrada no nome de um agente penitenciário, porém ainda não se pode divulgar detalhes sobre o caso até a finalização das investigações e da revista que ainda está em andamento no presídio, onde outros materiais como celulares, facões e estoques também foram apreendidos.

Comentários