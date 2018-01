Pizzaiolo é morto com tiro no pescoço durante assalto em Rio Branco

Lopes falou ainda que foram recolhidos dois capacetes no local crime e devem ser enviados para perícia. “Acreditamos que teremos resultados em breve. Através do depoimento [do colega da vítima], podemos ter um norte e também pode reconhecer os autores do delito”, concluiu.

‘Me mataram junto’, diz pai de pizzaiolo morto durante assalto em Rio Branco

O pedreiro Messias Torres, de 61 anos, estava inconsolável, na manhã desta segunda-feira (15), no Instituto Médico Legal (IML), quando foi reconhecer o corpo do filho, Júnior Cesar Pontes da Silva, de 19 anos. O jovem foi morto com um tiro no pescoço, no bairro Placas, quando voltava para casa nesta madrugada.

Silva e um colega de trabalho estavam conversando quando foram abordados por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos roubaram os pertences das vítimas e, segundo a polícia, o garupa atirou nos amigos e atingiu a vítima no pescoço.

“Pararam para conversar, porque toda semana recebia um dinheiro e estava projetando comprar umas coisas para ele. Estava bem perto de casa. Somos muito conhecidos e foram me avisar. Era trabalhador, não tinha envolvimento com nada. Quando cheguei, ele estava morrendo, ainda disse ‘calma, pai’”, relembrou emocionado.

O pai falou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem já estava morto quando a equipe médica chegou. O pedreiro falou que só dormia depois que o filho chegava do trabalho.