Plano de Contingencia e prevenção de queimadas e Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente COMDEMA são pautas de reunião em Brasiléia

Nesta sexta-feira, 18, foi realizada numa das salas do Cedup, a apresentação e aprovação do Plano de Contingência e prevenção de queimadas e do regimento interno do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) do município de Brasiléia.

A Prefeita, Fernanda Hassem, participou da abertura da atividade e reforçou a importância de se planejar ações voltadas ao cuidado com o meio ambiente, e à prevenção de incêndios e queimadas.

O Secretário de Meio Ambiente, Jonas Bandeira, destacou a importância desse planejamento.

“ O objetivo dessa reunião é apresentar e aprovar o plano de contingência do município e prevenção de queimadas. Este encontro tende a colaborar muito com nosso município, e as ações que serão desenvolvidas”, disse

O Coordenador da Defesa Civil, Francisco Lima, argumentou sobre esse importante planejamento para nosso município,

“Esta reunião é de total importância para o nosso município, pois estamos entrando na época da estiagem, e a Prefeitura de Brasiléia através da nossa gestora Fernanda Hassem se preocupa com os cuidados que devemos ter nesse período”, falou.

