Plano Decenal dos direitos humanos da Criança e Adolescente é construído em Epitaciolândia

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Assistência Social realizou na tarde de terça (19) no CRAS, a abertura do Seminário de Construção do Plano Decenal Municipal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes, que contou com a presença do Prefeito Tião Flores acompanhado da Secretária de Assistência Social Ana Paula Alencar e Secretário de Meio Ambiente e Turismo Ivan Lima.

O Prefeito Tião Flores ressaltou que “a construção do plano de dez anos visa à universalização do acesso as políticas públicas voltadas para os direitos humanos da criança e do adolescente e frizou a importância das igrejas na construção do Plano, como também o papel da família”.

O Representante do Conselho Estadual da Criança e Adolescente Jota Conceição ressaltou que “Esse projeto visa viabilizar todos os direitos da criança e adolescentes conforme previstos na constituição que é vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, educação, cultura, esporte e lazer, convivência familiar e comunitária, profissionalização e proteção ao trabalho, pois todas essas situações que estão acontecendo em nossa sociedade também é ausência das Políticas Públicas”.

O Seminário vai acontecer até a próxima sexta-feira (22) e conta com a participação dos Profissionais do CREAS, CRAS e Conselho Tutelar, como também representantes da Sociedade Civil Organizada.

