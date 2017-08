Plenária do PT em Brasiléia neste sábado reúne pré-candidatos ao governo do Acre

Os quatro pré-candidatos da Frente Popular do Acre ao governo do Estado: os petistas Marcus Viana, Daniel Zen e Nazaré Araújo e o pedetista Emylson Farias participam neste sábado pela manhã de uma plenária coordenada pelo PT, no Centro Cultural na cidade de Brasiléia.

Participarão ainda do evento, lideranças políticas do Alto Acre, o governador Sebastião Viana e o senadora Jorge Viana. A região é considerada um berço do PT e a expectativa é de que o evento seja bastante concorrido.

Por Luciano Tavares

Comentários