PM abre processo seletivo com 280 vagas para estudantes do Colégio Militar do Acre

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (21) um edital que estabelece normas e também o período de inscrição para o processo seletivo de alunos para o Colégio Militar do Acre.

As vagas serão destinadas a estudantes aptos a cursarem o 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2017.

Nesse primeiro momento serão ofertadas pelo menos 280 vagas, e as inscrições ocorrerão do dia 23 de fevereiro, á 3 de março do corrente ano, nos dias úteis, no horário de 8 às 13 horas, na sede do Colégio Militar, que fica localizado na rua Jaguari, nº 411, bairro Nova Estação, em Rio Branco.

