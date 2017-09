PM apreende duas armas e recupera motocicleta

Assessoria de Comunicação da PMAC

Policiais militares do Quarto Batalhão de Polícia Militar (4° BPM) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) apreenderam na tarde de domingo, 10 de setembro, uma submetralhadora e uma espingarda, além de recuperar uma motocicleta com registro de roubo. Dois envolvidos foram presos em flagrante.

Os militares foram ao bairro Habitar Brasil, Rua São João, averiguar uma residência onde homens armados estavam em seu interior. Chegando ao local, os indivíduos perceberam a aproximação dos policiais e se evadiram pelos fundos da casa. As guarnições fizeram uma busca nos arredores e encontraram dois envolvidos. Na residência foram encontradas as duas armas de fogo e um veículo que, após consulta pelo chassi, constatou-se o registro de roubo ocorrido na última quarta-feira, 06 de setembro. Os dois indivíduos foram conduzidos pelos policiais militares para delegacia juntamente com os armamentos e a moto para as providências cabíveis.

