PM e Prefeitura realizam formatura do PROERD em Epitaciolândia

Na última sexta dia 01 a festa foi grande em Epitaciolândia, 4 Escolas com turmas de 5° Ano formaram-se no Proerd, fruto do trabalho do Sargento PM Plácido Filho, onde 200 alunos participaram de mais uma formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). A cerimônia aconteceu na Igreja MBCI.

O programa é desenvolvido pela Polícia Militar (PM), em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Educação.

O Sargento Plácido Filho disse que “Esse é um programa bem sucedido, desenvolvido pelo batalhão com o objetivo de promover a integração entre a PM e a sociedade. O Proerd recebeu uma atenção especial, pois tem como foco despertar o público que esta começando a vida escolar sobre a necessidade de se combater às drogas”.

Para o secretário municipal de educação Cleomar Portela, o programa tem um papel de destaque nas politicas de combate às drogas, principalmente no ambiente escolar “Esse é um projeto de extrema importância para a construção de uma sociedade livre das drogas, pois começa a combater o mau pela raiz ao trabalhar com crianças, que ao receber a informação multiplica com os demais membros da família”. Na oportunidade apresentou um vídeo de alunos homenageando o Prof. Plácido.

O Prefeito Tião Flores destacou que “de todos os discursos que ele já fez, falar sobre o Proerd é uma missão e tanto, pois abrange uma questão que hoje é um problema grave em meio á sociedade que é a questão das drogas e a atuação das facções, e disse que ainda acredita que esses ensinamentos também devem partir da família, que é o alicerce das crianças e parabenizou o trabalho do Sargento Plácido Filho no Proerd, que vem sendo de muita importancia para as famílias de Epitaciolândia.

Tião Flores garantiu ainda que as cartilhas para o próximo ano já estão confeccionadas para que o trabalho continue com as parcerias com a PM, Escolas, Prefeitura e Sociedade.

