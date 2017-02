PM enfrenta quadrilha de roubo de gado fortemente armada e mata dois

O confronto aconteceu na manhã desta terça-feira (14), na zona rural de Monte Negro

A polícia militar de Monte Negro flagrou durante a manhã desta terça-feira (14), uma quadrilha especializada em roubo de gado. O flagrante aconteceu na zona rural de Monte Negro na divisa com Cacaulândia.

De acordo com as primeiras informações, uma guarnição formada por dois policiais faziam uma ronda pela zona rural quando perceberam pelo menos cinco elementos, três, em três motos e outros num caminhão com gaiola (Caminhão boiadeiro). Então houve uma perseguição e o confronto armado com os suspeitos. Dois deles foram mortos e outros fugiram.

Junto com os suspeitos os policiais apreenderam um arsenal de arma de fogo e munições. Um dos mortos portava um documento de identificação, em nome de; Jonatas da Conceição Pereira.

Os dois corpos foram conduzidos à cidade de Monte Negro, onde o medico de plantão do Hospital Municipal atestou o óbito dos suspeitos. Devido as carateristas do bando, a polícia acredita que sejam uma quadrilha especializada em roubos de gado, tendo em vista o grande número de ocorrência nessa região.

