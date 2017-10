PM evita tragédia entre irmãos em Senador Guimard

Assessoria de Comunicação PMAC

Um homem foi preso na noite deste sábado, 21, por posse ilegal de arma, na avenida Castelo Branco, região central de Senador Guiomard. A ocorrência foi atendida por policiais militares do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), responsável pela área.

O fato se deu após denúncia via 190, que informava um desentendimento entre irmãos em que um estaria ameaçando o outro de morte. Ao chegar ao local, os militares encontraram o denunciado no interior do caminhão Mercedes Benz de cor azul e realizaram uma busca no veículo.

Após a verificação, foram encontrados entre as poltronas, um revólver calibre .38, marca Rossi, com o número de série ilegível, municiado com cinco cartuchos intactos.

Ao revistar o autor, James Antônio Bandeira, 39 anos, em seu poder estavam ainda cinco munições calibre .36, seis munições calibre .32 e sete calibre .22.

O indivíduo foi conduzido até a delegacia local, juntamente com o material bélico apreendido, para que as medidas legais fossem tomadas.

Comentários