PM forma mais de 14.000 crianças em programas sociais no estado do Acre

Saulo Negreiros- Assessoria de Comunicação

Como parte dos projetos institucionais que visam promover a inclusão social e trabalhar de forma preventiva diante aos problemas sociais, a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), através dos seus programas educacionais e pedagógicos, formou mais de 14.000 alunos, entre crianças e adolescentes; além de realizar 1.043 palestras educativas em escolas públicas, com o alcance de 23.626 ouvintes, no ano de 2016.

A filosofia dos programas sociais da corporação gira em torno da utilização de um policial devidamente fardado, tratando de temas como a prevenção às drogas e à violência nas escolas públicas e na comunidade. Um dos objetivos é desenvolver na criança habilidades que a possibilitem a tomarem decisões importantes por meio das orientações passadas pelos militares.

Segundo o Diretor Operacional da PM, coronel Marcio Alves, a formação desses jovens, sem dúvidas, será de suma importância para o desenvolvimento social de cada um durante a vida. “Uma forma de trabalharmos a prevenção é alcançar as crianças, através dos nossos projetos, que residem em áreas consideradas de risco. Afastando-as das drogas e demais fatores que as colocariam no submundo do crime vindo, consequentemente, a delinquir”, frisou.

Os programas institucionais

Entre as principais ações de caráter social desenvolvida pela PM estão o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), a Guarda Mirim, a Banda de Música Mirim e o Policiamento Escolar. Todos, trabalham de maneira didática e pedagógica buscando desenvolver e a incutir valores morais, cívicos e militares em crianças e adolescentes.

“Os programas sociais também objetivam o estreitamento dos laços entre PM e a comunidade; buscando, juntas, melhorias no que tange à manutenção da ordem pública e o fortalecimento das ações relativas à Segurança Pública”, frisou o oficial.

