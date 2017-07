PM frusta reunião de facção e prende cinco criminosos com armas e drogas na Capital

Por volta das 23h da noite desta segunda-feira (10), policiais militares do 4º Batalhão (4º BPM) prenderam cinco homens em um apartamento na rua São José, bairro Ivete Vargas. Também foi apreendida uma arma de fogo, munições e grande quantidade de substâncias entorpecentes.

Rafael da Silva Figueiredo, de 18 anos, Otávio César Viana, de 38 anos, Davisson da Silva Oliveira, de 19 anos, Jhovane Souza dos Santos Oliveira, de 20 anos, e André Lima da Silva, de 26 anos, foram presos após denúncia via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), de que estaria acontecendo uma reunião entre membros de facção criminosa.

No local apontado, todos os ocupantes, dois que se encontravam na porta e os demais no interior da residência, foram imediatamente abordados e imobilizados. Com Rafael Figueiredo estava um revólver calibre .38 com quatro munições intactas.

Durante revista minuciosa dentro do apartamento, foram encontradas duas barras em formato de “tijolo”, uma de maconha e o outra de cocaína, além de cinco tabletes de maconha e mais três pacotes e sete trouxinhas de cocaína. Outros materiais empregados no embalo e comércio de drogas também foram apreendidos, entre eles duas balanças de precisão, celulares e cerca de 380 reais em dinheiro.

Todos os indivíduos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla). O grupo, que se diz parte de uma organização criminosa, deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma.

Comentários