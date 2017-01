PM prende agente com arma de fogo e drogas na zona rural da Capital

Saulo Negreiros - Assessoria de Comunicação

A ação policial militar, ocasionada por meio do patrulhamento de rotina, culminou na prisão de José Fernando da Silva, de 22 anos, por militares pertencentes ao Segundo Batalhão (2° BPM). Com o autor foi apreendido uma Espingarda calibre 28 e 40 trouxinhas de entorpecentes em uma residência, localizada no ramal Bom Jesus.

De acordo com os militares, a guarnição estava patrulhando o ramal quando avistou o envolvido em atitude suspeita. Ao perceber a presença dos militares, o suspeito, empreendeu fuga e entrou em uma casa. No acompanhamento, o agente sacou uma Espingarda e apontou para os militares ameaçando a integridade física da guarnição; momento em que foi necessário a utilização de um disparo de arma de fogo no braço do autor para cessar a ameaça. Ainda no local, os policiais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para que fosse realizado o atendimento médico ao agente. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia Central de Flagrantes, onde foram tomadas as providências cabíveis ao caso.

Comentários