PM prende em flagrante autores de homicídio contra preso na saída da UP-04

Assessoria de Comunicação PMAC

Na manhã desta quinta-feira, 6, três homens foram presos em flagrante e duas armas de fogo apreendidas por uma equipe do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre (4º BPM). O fato se deu após perseguição de um veículo composto por um bando que tentou contra a vida de detentos nas proximidades da Unidade Prisional 4 (UP 4), na estrada Dias Martins.

Segundo informações dos policiais envolvidos na ação, cinco indivíduos em um táxi efetuaram vários disparos em direção a presos do semiaberto que estavam no ponto de ônibus. Dois foram alvejados, sendo que um deles morreu no local e o outro foi gravemente ferido e encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb/PS).

A guarnição estava posicionada nas proximidades e, ao ouvir os disparos, deslocou-se imediatamente e passou a acompanhar o veículo em fuga. Ao chegar ao bairro Cabreúva, houve uma troca de tiros entre os policiais e os ocupantes do táxi, dos quais três foram presos. Um deles foi alvejado e levado para o Huerb/PS, onde encontra-se estável.

Em poder do trio, que afirma fazer parte de uma facção criminosa, foram apreendidos no momento da prisão um fuzil calibre .30 com 20 munições e um revólver calibre .38 com cinco munições deflagradas, além do veículo utilizado e dois celulares.

Apreensão de armas em julho

Em menos de uma semana, a Polícia Militar do Acre (PMAC) tirou de circulação dez armas de fogo, somente em Rio Branco. Os dados são a contar do dia primeiro de julho e referem-se a ocorrências em todas as áreas da capital.