PM prende menor portando drogas no interior do Acre

A guarnição de Feijó recebeu informação da guarnição de Tarauacá que um indivíduo estava vindo de Tarauacá em uma caminhonete de cor Preta, placa MZT 6085 sentido Feijó, e com esse indivíduo havia a possibilidade de está portando drogas.

Foi feita uma barreira policial comandada pelo SGT PM Damasceno na Ponte do Rio Envira, quando avistamos a caminhonete, paramos e iniciamos uma abordagem no veículo. Feita a busca pessoal no agente *A C N da S* conhecido por Carlinhos, 17 anos morador do município de Tarauacá.

Foi encontrado R$70,00 em seus bolsos, depois a guarnição verificou a mochila que o menor portmenor foi encontrado 154 gramas de uma substância aparentando ser maconha, e 3116 gramas de uma substância aparentando ser oxidado de cocaína. Diante dos fatos foi dada Voz de prisão e encaminhado ileso para D.P local juntamente com as substâncias encontrada para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

