PM prende suspeito com dois mandados de prisão em aberto no Alto Acre

Júnior Costa é acusado de cometer os crimes de homicídio qualificado e ameaça

ASCOM PMAC

Durante uma abordagem, policiais militares do 10° Batalhão (10 ° BPM) prenderam uma dupla portando uma arma branca tipo “peixeira”, quando passavam em frente a unidade militar. A ação policial aconteceu na manhã deste domingo (22), no município de Brasileia.

De acordo com os policiais, ao perceberem os envolvidos trafegando em frente ao quartel de forma suspeita, deram ordens de parada para que fossem submetidos a uma revista policial. Logo após a revista e consulta criminal dos suspeitos foi constatado que um dos envolvidos, Júnior Costa dos Santos, de 23 anos, estava com dois mandados de prisão a cumprir expedidos pelo Tribunal de Justiça do Acre, além de estarem portando uma arma branca em atitude suspeita.

Júnior Costa é acusado de cometer os crimes de homicídio qualificado e ameaça. Foi dada voz de prisão para a dupla e eles foram encaminhados para Delegacia da Polícia Civil de Brasileia, onde foram tomadas as medidas cabíveis ao caso.

