PM prende traficante com 15kg de cocaína dentro de mochilas passeando por Brasiléia

Alexandre Lima

Um trabalho de abordagem feito por homens do 10º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, conseguiu prender em flagrante delito, Gandulfo Amaral Rebouças, de 24 anos, quando circulava pelas ruas do Bairro Samaúma e Leonardo Barbosa, portando duas mochilas, por volta das 21 horas deste sábado, dia 7.

Desconfiados, pensando que poderia estar portando produtos de furto, resolveram abordar o jovem que, ao perceber que o veículo parou ao passar por ele e ia dar ré, saiu correndo e tentou se esconder num quintal.

Achando que iria escapar ao esconder as mochilas, resolveu voltar para as ruas como se nada havia acontecido e foi abordado. Foi quando resolveu dizer onde teria escondido e descobriram o que havia dentro.

Gandolfo é natural da Capital acreana, Rio Branco, e portava sua habilitação e uma carteira de taxista emitida pela prefeitura. Mas disse que estaria desempregado e iria receber cerca de R$ 2500 reais pelo serviço de busca e entrega, e esta seria sua primeira vez.

Também foi comentado que o mesmo já havia sido abordado pelas ruas dos Bairros pelo mesmo três vezes por outras equipes da PM em datas passadas, mas, não tinha nada consigo. O que leva a crer que já poderia ter realizado outras viagens pela fronteira.

O peso total foi fixado em 15.388g de cloridrato de cocaína, obtidos no lado boliviano. o acusado foi entregue na delegacia de Brasiléia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista e será encaminhado ao presídio na Capital nas próximas horas.

