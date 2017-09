PM prende trio com armas de fabricação estrangeira, após troca de tiros entre facções rivais

Assessoria de Comunicação PMAC

Policiais do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) e de Rádio Patrulha do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam três homens na noite desta quinta-feira, 7, por porte ilegal de arma de fogo, no Conjunto Esperança III. Uma submetralhadora calibre .9mm, uma pistola .9mm e um revólver .357 foram apreendidos, além de munições e outros materiais.

No local para onde foram direcionados via Centro de Operações em Segurança Pública (CIOSP) para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, os policiais foram informados por populares que na verdade se tratava de uma troca de tiros, que teria iniciado no bairro Habitar Brasil e continuava em um beco nas proximidades do local.

Após avistarem a guarnição, indivíduos em um veículo modelo Fiesta, de cor prata, iniciaram fuga e foram acompanhados pela equipe policial, até caírem dentro de um córrego, onde foram rendidos e capturados Gleydson Melo da Silva, 35 anos, Arisson Martins de Oliveira, 22, e Adenir Batista da Silva, 20.

No interior do veículo foram encontradas as três armas: uma submetralhadora calibre .9mm sem numeração e um carregador com três munições, uma pistola calibre .9mm, de fabricação israelense com duas munições, e um revólver Magnum calibre .357, de fabricação americana, com duas cápsulas deflagradas, além de luvas e capuzes.

Segundo informações do trio, um terceiro envolvido teria sido atingido no local onde se iniciou a troca de tiros. Outra guarnição foi até o lugar indicado, onde foi constatado o óbito do indivíduo, não identificado oficialmente, o qual apresentava uma perfuração na região do tórax, com características de disparo de arma de fogo.

Os três homens, que afirmam ter ido ao local para um acerto de contas entre membros de facções criminosas rivais, foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com os itens apreendidos, onde deverão responder pelos crimes de porte ilegal de arma e associação criminosa

