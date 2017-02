PM realiza palestra para alertar pais e alunos sobre os perigos do recrutamento do crime organizado

Jean Messias – Assessoria PMAC

A Polícia Militar do município de Brasileia iniciou nesta sexta-feira, 24 de fevereiro, o ciclo de palestras para pais e alunos de escolas públicas. O objetivo é prevenir e alertar as famílias para os riscos dos jovens serem recrutados pelo crime organizado na fronteira.

A escola municipal de ensino fundamental Socorro Frota recebeu aproximadamente 240 pessoas para participara das palestras ministrada pelo sargento PM Plácido Moreira Filho que teve como, “Adotem seus filhos para que eles não sejam adotadas por facções”.

“São ciclos de palestras nas escolas com pais e alunos atendendo ao plano de metas da corporação, que visa preventivamente e alertar sobre o perigo das drogas e principalmente alertar para o recrutamento do crime organizado das crianças e adolescentes”, pontuou o comandante do 10° Batalhão, capitão PM Fredson Araújo.

