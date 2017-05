A Polícia Militar de Ipanema, em Minas Gerais, recuperou nesta sexta-feira, 12, Toyota Hilux com queixa de roubo na cidade de Rio Branco. O veículo estava em posse de homens presos com armas e droga.

Durante patrulhamento pelo Centro de Ipanema, os militares desconfiaram dos ocupantes da caminhonete mas o motorista viu a movimentação com o carro em alta velocidade. Com informações do Portal Caparaó.

