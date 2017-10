PM recupera veículo horas depois de ser furtado em Brasileia

Um homem foi preso e um menor apreendido por uma equipe de militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) na noite deste sábado, 28, em abordagem a um veículo, na rua José Maria de Sousa Santos, bairro José Moreira, em Brasileia. Na ocasião, um Tablet também foi recuperado.

A guarnição, que fazia o patrulhamento de rotina, já tinha conhecimento de que o Fiat Uno, placa MZU 2124, de cor azul, havia sido furtado horas antes, quando avistaram o veículo na avenida Marinho Monte.

Dada a ordem de parada, o condutor desobedeceu e o carro passou a ser acompanhado pela viatura da PMAC por várias ruas da cidade, até que guarnição conseguiu interceptá-lo em frente a um bar. Após a parada, os indivíduos que ocupavam o carro desembarcaram e tentaram fugir, mas rapidamente, os policiais, usando das técnicas de imobilização necessárias, conseguiram detê-los.

Heliton Ramos da Silva, 47, e um adolescente de 17 anos, foram conduzidos. No interior do veículo ainda foi encontrado um Tablet da marca Nastek, de cor preta, pertencente a empresa Eletrobrás, o qual havia sido furtado por volta das 22:30h do mesmo dia.

Os envolvidos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Brasileia, para que fossem tomados todos os procedimentos cabíveis.